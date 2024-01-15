Bankalar 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek

Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek.

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sene enflasyon muhasebesi uygulamayacak şirketlere ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.



ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?



Enflasyon muhasebesi, belirli bir dönemdeki paranın satın alma gücünü, farklı bir dönemde geçerli olan paranın satın alma gücüyle ifade etme işlemine denir. Bu uygulama belirli bir zaman diliminde genel fiyat seviyesindeki artışı hesaplayan ve ekonomik bir gösterge olarak kullanılan bir yöntemdir.