Bankalar açık mı? 13 Temmuz Çarşamba günü bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı sonrası para çekme-yatırma gibi pek çok işlemin gerçekleştirildiği banka şubelerinin çalışma saatleri merak ediliyor.

Peki bankalar bugün açık mı, bankalar ne zaman açılacak?

Resmi tatil olduğu için bankalar bayram boyunca kapalı kaldı. Ancak bayramın bitmesinin ardından bankalar bugün hizmet vermeye başladı.

Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün olarak belirlendi ancak bu durum özel şirketleri kapsamıyor.

15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle yeniden kapalı olacak.

Bankaların çalışma saatleriyse genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında oluyor.

