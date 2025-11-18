Bankalar için şok uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), gelecek üç yıl için denetleme önceliklerini belirlerken euro bölgesindeki bankaların finansal sistemleri ciddi şekilde aksatabilecek büyük şoklara hazırlanması gerektiğini söyledi.

ECB bankaların artan gümrük vergilerinden siber saldırılara kadar ekonomiyi derinden etkileyen birçok şokla

karşılaştıklarını ve bir sonraki krizin nasıl olacağını tam olarak bilmeseler de bir dizi olasılığa karşı hazırlıklı

olmaları gerektiğini savunmaktaydı.

Bu doğrultuda sağlıklı sermaye tamponları, güncellenmiş teknolojik altyapı, finansal gerçeklerle uyumlu proaktif bir yönetim ve daha müdahaleci bir denetim gerekiyor.

ECB yaptığı açıklamada, "Jeopolitik gerilim, değişen ticaret politikaları, iklim ve doğayla bağlantılı krizler, demografik değişim ve teknolojik aksaklıklar yapısal zafiyetleri derinleştirerek olağan dışı ve aşırı olayların gerçekleşme ihtimalini artırıyor" diye belirtti.

ECB, bu sebeple bankaların siyasi risk ve belirsizliklere karşı dayanıklılığının güçlendirilmesinin ihtiyatlı risk alma ve yeterli sermayelendirmeye odaklanarak birincil denetim önceliği olmaya devam edeceğini ifade etti.

ECB, ayrıca ekonomiye dair risklerin önceden kestirilemeyen niteliği göz önüne alınarak bankalara ters stres testi yapmayı planlıyor. Test kapsamında bankalar, çeşitli nedenlerle sermayelerinin tükenmesi hâlinde bu durumla nasıl başa çıkacağına dair senaryolar oluşturacak.

Fakat ECB'ye göre bankalar şimdilik iyi durumda. İstikrarlı ekonomik büyüme ve stabil enflasyondan dolayı bankaların dayanıklı kalabildiğini söyleyen ECB, bankaların kârlılıklarının ve aktif kalitelerinin de güçlü olduğunu belirtti.

Bu nedenle genel sermaye gereksinimleri bu yıl sabit kalacak ve "Pillar 2" olarak adlandırılan tavsiye niteliğindeki sermaye gereksinimi de hafifleyecek.

ECB, 2026'daki genel CET1 sermaye yeterlilik oranının da 11.2'de sabit kalacağını belirtti.