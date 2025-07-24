Bankalar kredi ve kredi kartı borç yapılandırmasını neden açıklamıyor? Borçlular beklemede

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla yapılandırılacağına ilişkin "tavsiye niteliğinde kararını" geçtiğimiz günlerde yayımladı.



10 Temmuz 2025 ve öncesini kapsayan yapılandırmaya ilişkin olarak 3 ay süre verildi ve başvurular başladı.



Bazı bankalar yapılandırma yaparken bazı bankalar ise kararın "tavsiye niteliğinde" olmasından ötürü aksiyon almadı.



BORÇLULAR BEKLEMEDE



Bankalara kredi ya da kredi kartı borcu bulunan kişiler borçlarının yapılandırılması için beklemeye geçti. Bankaların mobil ya da internet bankacılığında yapılandırma sekmelerinin olmaması nedeniyle çağrı merkezlerine yönelen borçlu müşteriler yapılandırmanın olmadığına dair bilgiler aldı.



BANKALAR FARKLI FAİZ ORANLARI SUNUYOR



Bankalar yüzde 3.11 yerine borç kapama kredisi adı altında daha yüksek faizle borçlu kişilere kredi kullandırıyor. Bu da borçlu açısından maliyetleri yükseltiyor. Yüzde 4'ün üzerinde faizlerle borç kapama kredisi sunan bankalar BDDK'nın tavsiye niteliğinde kararını da resmi olarak uygulamaya koymayabiliyor.



HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?



Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellendi. Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.