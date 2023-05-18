Bankalar kredi vermeyi zorlaştırdı

Merkez Bankası bu hafta bazı yeni düzenlemelere gitti.



İlki pazartesi günü nakit avans ve kuyum harcamalarına yönelik gerçekleştirildi. Bu iki tüketici işlemi için bankalar artık ek menkul kıymet tesis edecek. Bankalar bu nedenle çoğu kredi kartı için taksitli para kullanımını durdurdu.



Merkez'in salı günkü adımı döviz ile ilgili oldu. Bankalar için daha önce yüzde 5 olan TL dönüşüm şartı, yüzde 10'a çıkarıldı. Oran 28 Temmuz itibarıyla yüzde 30'a çıkarılacak.



Bu adımdan bir gün sonra, bankaların döviz alım limiti de düşürüldü. Bankalara sözlü olarak bildirilen düzenleme ile günlük alım limiti yüzde 25 azaltıldı. Bankalardan, firmaların acil olmayan döviz taleplerini de vadeli sözleşmelere yönlendirmeleri istendi.

FAİZ ORANI AYLIK YÜZDE 3'E YAKLAŞTI



Piyasa uzmanları çoğu bankanın kredi vermeyi zorlaştırdığını belirtiyor.



Kredilerde faiz oranı bazı bankalarda aylık yüzde 3'e yaklaşırken, limitler düşürüldü.



Ticari tarafta ise pek çok şirketin krediye erişemediği ifade ediliyor.

