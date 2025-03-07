Bankalara faiz indirimi çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bankalara seslendi.



Son üç ayda toplamda 7,5 puanlık bir indirim gerçekleştiğini belirten Hisarcıklıoğlu, ticari kredi faizlerinde aynı oranda bir düşüş yaşanmadığını ifade etti.



Hisarcıklıoğlu, "Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz." dedi.



SANAYİCİLER DE FAİZDE İNDİRİM BEKLİYOR



Benzer bir çağrı Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'tan geldi.



Açıklamada "Bu indirimler aktarım mekanizması yoluyla ticari kredi faiz oranlarına yansımıyor." denildi.



Ardıç, bankaların, finansmana ulaşım sorunu yaşayan sanayicilerin kullandığı ticari kredi faizlerine de bu indirimleri yansıtması gerektiğini belirtti.