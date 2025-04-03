Bankalararası Kart Merkezi kart harcama verilerini açıkladı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan'da bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.



BKM verilerine bilgilere göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi.

BANKALAR 5 GÜN İÇİNDE BİLDİRECEK



Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.

TAM VERİ 7 NİSAN'DA ÇIKACAK



Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.



Bu verilere göre 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

BAYRAM ETKİSİ OLABİLİR



İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.



Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti.



Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, yaklaşık olarak, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28 milyar 900 milyon TL, 19 Mart'ta 25 milyar 300 milyon TL, 12 Mart'ta 24 milyar 500 milyon TL, 5 Mart'ta 27 milyar 300 milyon TL olarak gerçekleşti.



Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.