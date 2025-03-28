Bankalarda yeni dönem: Paladyum kıymetli madenler arasına girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yayımlanmasıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kıymetli madenler altın, gümüş ve platinin yanına paladyum da eklendi.



Paladyum, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenlerden biri oldu.

Tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ibareleri “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde güncellendi.

