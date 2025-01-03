Bankalarda yeni dönem: Yönetici sürelerine sınır geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka CEO'larının görev sürelerine sınır getiriyor.



Bloomberg'in haberine göre, BDDK tarafından hazırlanan ve bankalara gönderilen taslağa göre, banka genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarının görev süreleri aynı kurumda en fazla 10 yılla sınırlanacak.



Genel müdür yardımcıları için bu süre, belirli şartlarla 5 yıl daha uzatılabilecek.



Taslağa göre, şube müdürleri aynı şubede en fazla 4 yıl, bölge müdürleri ise aynı bölgede en fazla 5 yıl çalışabilecek.

Asaleten atanmadıkları durumda vekalet süreleri 6 ayı aşamayacak.