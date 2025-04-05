Bankalardan 20 bin lira iddiasına yalanlama

Bankaların 20 bin liranın altındaki nakit çekim işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçtiği iddia edilmişti.



Bu tutarın altındaki para çekme işlemlerinin yalnızca ATM'ler aracılığıyla yapılabileceği belirtilmişti.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) sosyal medyada yayılan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.



TBB’den yapılan açıklamada böyle bir karar olmadığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.”

