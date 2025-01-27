Bankalardan mevduat faizine güncelleme: Aylık getiri değişti

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar harekete geçti.



TCMB, geçen hafta politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Bu karar ile birlikte mevduata uygulanan faiz oranları güncellenmeye başladı.



Faiz kararı öncesinde bazı bankaların yüzde 50'nin üzerinde faiz uyguladığı görülüyordu. Yeni hafta ile birlikte artık mevduat faiz oranları yüzde 45-48 aralığına indi.



Böylece bileşik faiz cinsinden kısa vadeli mevduatlara 2,5 puan, 6 aylık mevduatlara 10 puan civarında düşüş gelmiş oldu.



Uzmanlar, enflasyondaki gerileme ile birlikte TCMB'nin mart toplantısında faiz indirimine devam edebileceğini belirtiyor. Bu durumda mevduat faizlerindeki aşağı yönlü seyrin de süreceği öngörülüyor.



1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?



1 milyon liranın 32 günlük vadede yüzde 48 faiz oranı ile getirisi 37 bin 874 lira olarak hesaplanıyor.



32 gün vadede yüzde 45 faiz oranı ile yaklaşık 35 bin 900 lira civarında gelir elde ediliyor.