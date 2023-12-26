Bankaların kara yılı: 60 bin kişi işsiz kaldı

Küresel bankalar, 2023 yılında 60 binden fazla kişiyi işten çıkarttı. Böylece 2008 finansal krizden bu yana en yüksek işten çıkarma yıllarından biri yaşanmış oldu.



Financial Times'ın haberinde bankaların, COVID-19 pandemisindeki işe alımların çoğunu tersine çevirdiği aktarıldı. Yatırım bankalarının geliri üst üste ikinci yıl düşüş yaşadı. Bu duruma anlaşmalar ve halka arzların azalması yol açtı. Wall Street ise personel sayısını azaltarak kâr marjlarını korumaya çalıştı.



Avrupa tarafında ise Credit Suisse'in UBS tarafından devralınması ciddi miktarda işten çıkarma ile sonuçlandı.

2008'DEN SONRA EN YÜKSEK İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

Hesaplamalara göre dünyanın en büyük yirmi bankası 2023 yılında en az 61 bin 905 kişiyi işten çıkardı. Bu rakam, 2007-08 küresel mali krizi sırasında aynı kredi kuruluşları tarafından işten çıkarılan 140 binden fazla kişiyle karşılaştırıldı.



2015-2019 yıllarında düşük faiz oranlarıyla başa çıkamayan Avrupalı kredi kuruluşlarının işten çıkarmalar yaptığı kaydedildi. Bu yıl ise işten çıkarmalarda, yüksek faiz ortamında zorlanan ABD'li yatırım bankaları finans kuruluşları etkili oldu.

WALL STREET DEVLERİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Buna rağmen tek seferde en büyük işten çıkarma UBS ile Credit Suisse birleşmesinden kaynaklandı ve toplamda 13 bin kişi işten çıkarıldı.



Wells Fargo, 12 bin kişiyi işten azaltarak personel sayısını 230 bine indirdi. Citigroup 5 bin, Morgan Stanley 4 bin 800, Bank of America 4 bin, Goldman Sachs 3 bin 200 ve JPMorgan ise 1.000 kişiyi işten çıkardı. Böylece Wall Street devleri 2023 yılında toplamda en az 30 bin kişiyi işten çıkardı.



