Bankaların karı 5 kat arttı

Bankacılık sektörü net kârı, Temmuz ayında 38 milyar 715 milyon TL oldu. Ocak ayından bu yana sektörün net kârı yüzde 505 artış kaydetti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz'da sektörün aktif büyüklüğü 12 trilyon 304 milyar 480 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 3 trilyon 89 milyar 18 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 33,5 oldu.



Sektörün net kârı Temmuz'da yıllık bazda yüzde 505 artışla 38,7 milyar TL'ye yükseldi. Sektör, geçen yıl aynı dönem 40,2 milyar TL net kâr elde etmişti.



Temmuz'da 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 32,9 artarak 6 trilyon 511 milyar 631 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 38,0 yükselerek 2 trilyon 37 milyar 307 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,42 seviyesinde gerçekleşti.



Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, Temmuz'da 2021 sonuna göre yüzde 40,6 artarak 7 trilyon 457 milyar 718 milyon liraya yükseldi.



Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 46,8 artışla 1 trilyon 48 milyar 288 milyon liraya ulaştı. Sektörün Temmuz sonu itibarıyla dönem net karı 207 milyar 860 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,02 seviyesinde gerçekleşti.

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