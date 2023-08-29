Bankaların karı 7 ayda yüzde 41 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sektöre ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Bankacılık sektörünün ocak-temmuz döneminde net karı yüzde 41 artışla 293.42 milyar lira oldu.

Sektörün net faiz gelirleri ise aynı dönemde yıllık bazda yüzed 17,5 düşüşle 296 milyar liraya geriledi.



Bankacılık sektöründe, son yıllardaki düzenlemelerin etkisiyle açılan mevduat-kredi faiz makasının olumsuz etkilerinin bilançoları baskılaması bekleniyordu.

KREDİLER YÜZDE 36 BÜYÜDÜ



Temmuz ayı verilerine göre krediler ise geçen yıl sonuna göre yüzde 36,2 artarak 10,3 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,6 oldu.



Bankaların mevduat büyüklüğü 2022 yıl sonuna göre yüzde 40,6 artışla 12,5 trilyon lira oldu.

