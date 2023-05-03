Bankaların karı ilk çeyrekte yüzde 70 arttı

Bankaların karlılığı artmaya devam ediyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) mart ayı verilerine göre, bankacılık sektörünün ilk çeyrekte net karı yüzde 70 artışla 107,2 milyar lira olarak gerçekleşti.



Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre yüzde 10,4 artışla 15,84 trilyon lira olurken, krediler toplamı da aynı dönemde yüzde 12,4 artarak 8,52 trilyon liraya ulaştı.



Bankacılık sektörünün ilk çeyrek sonunda mevduatları da 2022 sonuna göre yüzde 12,3 artışla 9,96 trilyon lira oldu.



Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu martta yüzde 17,67 olarak gerçekleşti.