Bankaların karı ocakta iki kat arttı

Bankacılık sektörünün ocak ayı performansı belli oldu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aylık verilerine göre, sektörün ocak ayı net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 96 artışla 39,32 milyar lira oldu.



Sektörün kredileri geçen yıl sonuna göre yüzde 3,5 artışla ocak sonunda 7,85 trilyon lira olurken, aktif büyüklüğü de aynı dönemde yüzde 2,4 artarak 14,69 trilyon lira oldu.



Sektörün ocakta takipteki krediler rasyosu yüzde 2,01 olarak açıklanırken, sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 16,99 oldu.



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