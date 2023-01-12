Bankaların kredi hacmi 7,6 trilyon lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Ocak itibarıyla 5 milyar 77 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 568 milyar 340 milyon liradan 7 trilyon 573 milyar 417 milyon liraya çıktı.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 6 milyar 723 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 858 milyar 988 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 93 MİLYAR



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 6 Ocak itibarıyla 10 milyar 325 milyon lira artışla 1 trilyon 93 milyar 761 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 360 milyar 824 milyon lirası konut, 50 milyar 464 milyon lirası taşıt ve 682 milyar 473 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 780 milyon lira artarak 976 milyar 504 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1 yükselerek 451 milyar 138 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 224 milyar 517 milyon lirası taksitli, 226 milyar 621 milyon lirası taksitsiz oldu.



YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 272 milyon lira azalarak 160 milyar 271 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 594 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 290 milyon lira artarak 1 trilyon 655 milyar 306 milyon lira oldu.

