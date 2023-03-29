Bankaların kârı iki ayda yüzde 68 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şubat dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.



Rapora göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 15 trilyon 34 milyar 371 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 686 milyar 981 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 4,8 oldu.



Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 65 milyar 564 milyon lira olarak gerçekleşti.



Şubatta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 artarak 8 trilyon 54 milyar 958 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 6,6 yükselerek 2 trilyon 528 milyar 165 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

TOPLAM MEVDUAT 9,4 TRİLYON LİRA



Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta 2022 sonuna göre yüzde 6,5 artarak 9 trilyon 437 milyar 901 milyon liraya yükseldi.



Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,8 artışla 1 trilyon 487 milyar 723 milyon liraya ulaştı. Sektörün sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,15 seviyesinde gerçekleşti.