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Barcelona'da konut krizi: 2028'den itibaren turistlere daire kiralanmayacak

İspanya'nın Barcelona kentinde 2028 yılına kadar turistlere daire kiralamak yasaklanacak. Karar, artan konut maliyetlerini düşürerek konut krizini çözmek için alınıyor.

Barcelona'da konut krizi: 2028'den itibaren turistlere daire kiralanmayacak

Belediye Başkanı Jaume Collboni dün yaptığı açıklamada, krizini çözmek, artan konut maliyetlerini düşürmek ve kentte yaşama hakkını sağlamak için 2028'e kadar turistlere ev kiralamanın yasaklanacağını duyurdu.

Collboni, karar doğrultusunda Barcelona'da kiralanmak üzere onaylanmış 10 bin 101 konutun ruhsatlarının kademeli olarak iptal edileceğini ve 2029 itibariyle kentte turistik apartman dairesi olmayacağını belirtti.

İskan ve Kentsel Gündem Bakanı da, Collboni'yi tebrik ederek "İşte tüm mesele bu, düzgün ve uygun fiyatlı konutlara erişimi garanti altına almak için her türlü çabayı göstermek. Tebrikler, bu görevde benim tam desteğime sahipsiniz. Barcelona beş yıl içinde şehirdeki turistik konutları ortadan kaldıracak." açıklamasını yaptı.

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