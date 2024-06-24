Barcelona'da konut krizi: 2028'den itibaren turistlere daire kiralanmayacak

Barcelona Belediye Başkanı Jaume Collboni dün yaptığı açıklamada, konut krizini çözmek, artan konut maliyetlerini düşürmek ve kentte yaşama hakkını sağlamak için 2028'e kadar turistlere ev kiralamanın yasaklanacağını duyurdu.

Collboni, karar doğrultusunda Barcelona'da kiralanmak üzere onaylanmış 10 bin 101 konutun ruhsatlarının kademeli olarak iptal edileceğini ve 2029 itibariyle kentte turistik apartman dairesi olmayacağını belirtti.

İspanya İskan ve Kentsel Gündem Bakanı da, Collboni'yi tebrik ederek "İşte tüm mesele bu, düzgün ve uygun fiyatlı konutlara erişimi garanti altına almak için her türlü çabayı göstermek. Tebrikler, bu görevde benim tam desteğime sahipsiniz. Barcelona beş yıl içinde şehirdeki turistik konutları ortadan kaldıracak." açıklamasını yaptı.