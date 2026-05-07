Barış umutları doları düşürdü

Dolar endeksi 98'in altına gerileyerek, piyasaların ABD -İran savaşının sona ermesine yönelik bir anlaşma beklentilerinin artmasını fiyatlandırmasıyla önceki seanstaki kayıplarını genişletti. Haberlere göre, her iki taraf da çatışmayı resmen sona erdirmeyi, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için zemin hazırlamayı amaçlayan tek sayfalık, 14 maddelik bir mutabakat zaptına yaklaşıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, henüz hiçbir anlaşmanın kesinleşmediği konusunda uyararak, Tahran'ın uymaması durumunda askeri saldırıların yeniden başlayabileceğini belirtti.

Jeopolitik riskin azalmasıyla petrol fiyatları keskin bir düşüş göstererek enflasyon endişelerini azaltmaya ve merkez bankalarının daha uzun süre kısıtlayıcı politika uygulaması gerektiği beklentilerini hafifletmeye yardımcı oldu.

Yine de, Chicago Fed Bankası Başkanı Goolsbee temkinli bir ton takınarak, enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefine doğru düşüşünü sürdürmediğini ve bunun yerine çatışmanın başlangıcından bu yana yükseldiğini belirtti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,2250 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,2130 lira, en yüksek de 45,2493 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,2335 liradan alıcı buluyor.