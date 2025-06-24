Başkanlıkla birlikte büyüyen servet: Trump ailesi nelere sahip?

Donald Trump, 2024 yılında gayrimenkulden kripto paralara, golf kulüplerinden teknoloji girişimlerine kadar birçok alanda 600 milyon doları aşan servet biriktirdi.

Bloomberg’in verilerine göre, Trump ailesinin net serveti, başkanlık görevi süresince yaklaşık 5,4 milyar dolara yükselerek iki katından fazla artış gösterdi.

Trump, 2015’te Iowa’da yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray için kampanya yürüten en büyük iş adamı” olduğunu iddia etmişti. Bu iddia, başkanlık döneminde iş dünyasındaki başarılarıyla teyit edildi. Trump ismi, dünya çapında milyar dolarlık gayrimenkul projeleri, sosyal medya şirketi Truth Social’ın milyarlarca dolarlık değerlemesi, kripto para girişimleri ve finansal hizmetlerdeki hisselerle anılıyor.

Ailesinin üyeleri de Trump’ın iş imparatorluğunda etkin pozisyonlar üstleniyor. En büyük oğlu Donald Trump Jr., danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunurken, Trump, 2024’te yurtdışında toplam değeri 8 milyar doları aşan büyük projeleri duyurdu.

Bu projeler arasında Avrupa’daki ilk Trump Kulesi, Katar’daki dev turizm kompleksi ve Vietnam’daki lüks konut ve golf sahaları yer alıyor.

İNCİL SATIŞINDAN MİLYONLAR KAZANDI

Trump ailesi aynı zamanda ürün lisanslamalarından da büyük gelir sağlıyor. 2024 yılında ayakkabılar, parfümler, İnciller, saatler ve NFT’lerden 7,6 milyon dolar telif hakkı elde etti. “God Bless the USA” adlı İncil, Trump’a 1,3 milyon dolardan fazla kazanç sağladı.

Son olarak Trump ailesi, “T1” adlı yeni bir cep telefonu ve hizmetini duyurdu. Manhattan’daki Trump Tower’da tanıtılan ürün, ABD’nin üç büyük operatörünün ağlarını kullanarak piyasaya sunulacak.

Aylık 47,45 dolar abonelik ücretiyle satışa sunulan bu telefon ve hizmet paketi, telemedikal destek, yol yardımı ve uluslararası mesajlaşma gibi özellikler sunuyor.

Ancak uzmanlar, telefonun iddia edildiği gibi tamamen ABD’de üretilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Trump’ın varlıkları, çıkar çatışması endişeleri nedeniyle en büyük oğlunun gözetiminde bir vakıfta tutuluyor. Beyaz Saray sözcüleri ise Trump’ın “ülkesine hizmet için milyarlarca dolarlık servetini feda ettiğini” savunuyor. Ancak, başkanlık sürecinde Trump ailesinin servetinin katlanarak artması dikkat çekiyor.