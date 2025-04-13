Başkentten ilk çeyrekte 3,5 milyar dolarlık ihracat

Ankara'dan bu yılın ilk çeyreğinde 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, en fazla dış satım yapılan ülke 245 milyon dolarla Çin oldu.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye martta 23 milyar 385 milyon dolar, ocak-mart döneminde ise 65 milyar 306 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-mart döneminde Ankara'dan yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 artarak 3 milyar 491 milyon 2 bin dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde başkentten 2 milyar 953 milyon 164 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Başkentten yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, Çin liste başında yer aldı. Bu dönemde Çin'e 245 milyon 91 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu ülkeyi 235 milyon 969 bin dolarla Almanya, 227 milyon 542 bin dolarla ABD, 194 milyon 929 bin dolarla Bulgaristan ve 152 milyon 545 bin dolarla Irak takip etti.

KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ SATIŞI LİSTE BAŞINDA

Ankara'dan yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde "kimyevi maddeler ve mamulleri"nin en fazla satış gerçekleştiren sektör olduğu görüldü. Sektörün ihracatı ocak-mart döneminde 383 milyon 608 bin dolar oldu. Bu sektörü 363 milyon 595 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 346 milyon 186 bin dolarla "makine ve aksamları" takip etti.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 198,4 ile "gemi yat ve hizmetleri" oldu. Bu sektörü yüzde 91 artışla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" izledi.