Batık kart ikiye katlandı: Kredi kartı borçlularının sayısı artıyor

Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı bir yılda ikiye katlandı. 2021'de Ocak-Ağustos döneminde 310 bin kişi icralık oldu.

2022'in ilk sekiz ayında bu sayı 613 bin banka müşterisine yükseldi.



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin derlediği verilere göre Bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödemeyenler bir senede yüzde 27 arttı.

2021'in 8 ayında 855 bin kişi yasal takibe girerken, bu sayı 2022'in aynı döneminde 1 milyon 91 bin müşteriye çıktı.



Kredi kartı harcamaları bir yılda yüzde 78 arttı. Bireysel kredi kartıyla yapılan ödemeler Ağustos 2021'de 181 milyar liraydı. Bu yılın Ağustos ayında harcama 323 milyar liraya çıktı.

Meclise sunulan torba yasa teklifinde, varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan borçların silinmesi bulunuyor. Bu rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı onay verirse 5 bin liraya kadar çıkabilir.