Baykar ihracatın zirvesine demir attı

Türkiye’nin milli ve özgün SİHA’larını geliştiren Baykar, ihracattaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Son 4 yıldır kesintisiz olarak savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2024 yılında da Türkiye’nin en çok mal ihracatı yapan ilk 10 firmasından biri olmayı başardı.

Geçen yıl Türkiye ihracat tarihinde bir ilke imza atarak listeye giren ilk savunma ve havacılık firması olan Baykar, bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖDÜL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde açıklanan listeye göre Baykar, Türkiye’de en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmadan biri oldu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar aldık.

