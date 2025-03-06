Baykar ile İtalyan Leonardo'dan İHA ortaklığı

Leonardo'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki genel merkezinde Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına imza attı.



Cingolani, buradaki açıklamasında "Bugün çok önemli bir gün. Baykar ile mutabakat zaptı imzalıyoruz. Baykar'dan meslektaşlarımızla önemli köşe taşlarını belirledik." dedi. Karmaşık bir dönemden geçtiklerini belirten Cingolani, bugünkü anlaşmanın son 5 aydaki yoğun çalışmalarının bir ürünü olduğunu söyledi.



Cingoloni, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ama derine gidecek bir işbirliğini öngördüğünü ifade ederek, "Bu, büyük bir sonuç." diye konuştu.



Cingolani, İstanbul’daki Baykar tesislerine yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini, Baykar'ın çok geniş bir İHA ürün ailesi olduğunu dile getirdi.



Selçuk Bayraktar da "Yoğun görüşmeler yürüttük aylar boyunca. Leonardo ile çalışıyorduk zaten. Entegre ettiğimiz sistemler var. İşbirliği yapıyorduk zaten. Kimya ve sinerji son aylarda büyüleyici şekilde gelişti." ifadelerini kullandı.



Selçuk Bayraktar, iki şirketin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri olduğuna işaret ederek, "Beraber en iyi sistemleri yapabiliriz. Gösterdikleri işbirliğine teşekkür ederiz. Bu yolculuğa başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.



Bu arada, iki şirketin ortaklığında Türkiye ve İtalya'da üretim yapılacağı açıklandı. Baykar ve Leonardo, Avrupa'da insansız hava araçları pazarının gelecek 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını bekliyor.



BAYKAR DÜNYA PAZARININ LİDERİ



Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracata imza attı.



YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRİYOR



Leonardo, Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesinde yer alıyor. Projede İngiliz BAE Systems ve Japon JAIEC de bulunuyor.



BAYKAR, PİAGGİO'YU SATIN ALDI



Baykar, bir süre önce İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'i devralmıştı. Şirket, Piaggio'nun İtalyan tesislerindeki istihdamı genişletmek istediğini de açıklamıştı.



LEONARDO'DAN BAYKAR'A ÖVGÜ



İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun başkanı Stefano Pontecorvo, iş birliğine yönelik sürecin hızlı ilerleyeceğini belirtmişti.



Şubat ayında Baykar'ın İstanbul'daki üretim merkezini ziyaret eden Pontecorvo, "Baykar son derece ciddi insanların yönettiği bir şirket. Eğer mükemmel düzeyde bir şirket olmasaydı, 12 yıl içinde bu sektörde lider konuma gelemezdi. Leonardo olarak Piaggio Aerospace (Baykar'ın satın aldığı) ile doğrudan bir ilişkimiz yok ancak Türklerle ortak olmayı hedeflediğimiz için ve eğer yürüttüğümüz müzakereler olumlu ilerlerse, böylesine prestijli bir İtalyan şirketine dikkatlice göz kulak olacağımız kesin." ifadelerini kullanmıştı.



Leonardo ile Baykar'ın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık olduğunu vurgulayan Pontecorvo, "Türklerin satın aldığı Piaggio ile muhtemel işbirliğine yönelik yakında çok güzel haberler alacağız. Baykar dünya birincisi ve biz işbirliği yapmaya çalışmak için görüşüyoruz. Eğer başarılı olursa, o bölgeye geri dönüşü muhteşem olacak." ifadelerini kullanmıştı.