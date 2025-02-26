Baykar, İtalyan savunma şirketi Leonardo ile ortaklığa hazırlanıyor

Türkiye’nin insansız hava aracı (İHA) üreticisi Baykar'ın İtalyan savunma grubu Leonardo ile üretim ortaklığı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.



Financial Times'ta yer alan habere göre iki şirket, Avrupa'nın drone üretim kapasitesini önemli ölçüde artırabilecek ortak bir girişim için masaya oturdu. Gelecek hafta girişimin şekillendiren bir mutabakat zaptı imzalanacak.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre İtalyan-Türk ortaklığının detayları henüz netleşmiş değil.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İHA GELEBİLİR



Leonardo'nun teknolojisi ile Baykar'ın platformlarının bir araya gelmesi ile yüksek teknolojili bir insansız hava aracının geliştirilebileceği ifade ediliyor.



Yapay zeka destekli dron üretiminde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Baykar, 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.



Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracata imza attı.

YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRİYOR



Leonardo ise Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesinde yer alıyor. Projede İngiliz BAE Systems ve Japon JAIEC de bulunuyor.



Baykar, bir süre önce İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'i devralmıştı. Şirket, Piaggio'nun İtalyan tesislerindeki istihdamı genişletmek istediğini de açıklamıştı.

