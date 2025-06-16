Baykar ve Leonardo arasındaki ortak girişimin imzaları Paris'te atıldı

Fransa'daki 55. Paris Havacılık Fuarı'nda, Türk savunma sanayisinin liderlerinden Baykar ile İtalyan devi Leonardo arasında kurulan ortak girişimin imzaları atıldı.

Başkent Paris'in banliyölerinden Le Bourget'de bu sektörün en önemli etkinliklerinden 55. Paris Havacılık Fuarı başladı.



Fuarda, Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ve Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo'nun ortak girişiminin imza töreni düzenlendi.



Törene katılan Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ortak girişiminin imzalarını attı.



İmzanın ardından Cingolani ve Bayraktar ortak basın toplantısı düzenledi.



"NATO'DA İHA'LAR KONUSUNDA BOŞLUK VAR"

Cingolani, Baykar ve Leonardo arasında "kısa sürede üretimine başlamayı planladıkları yeni nesil güdümsüz sistemler için ortak girişime imza attıklarını ve bu girişimin imzalanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

NATO ve Avrupa içinde insansız hava araçları konusunda boşluk olduğuna inandığını söyleyen Cingolani, iki şirketin faydalı yük sistemlerinin entegrasyonu için çalışmalara başlandığını, yıl sonuna kadar İtalyan Donanmasında bir uçak gemisine başarılı bir inişin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirtti.



Girişim kapsamında İtalya'da Ronchi dei Legionari dahil 4 yerde üretim gerçekleştireceklerini ve yeni makineler için sertifika alım sürecinin olacağını kaydeden Cingolani, sertifikalar için planlanan tarihin 2026 olduğunu söyledi.



"SADECE BİR TESİS DEĞİLDİ, BİR ŞEHİRDİ"

Bir gazetecinin, "Böylesi bir girişime imza atmak için Baykar'da ne gördünüz?" sorusuna Cingolani, "Son zamanlarda bazı ön temasların ardından Baykar'ı ziyaret ettik sanırım yedi ay önceydi. Yani ilk kez Baykar'a gitmiştik ve etkileyici olan şey üretim planının muhteşem olmasıydı. (Orada) yüzlerce, belki binlerce genç gördük. (Bu gençlerin) yaş ortalaması 29 civarındaydı" dedi.

Baykar tesislerinden çok etkilendiğini vurgulayan Cingolani, "Bu sadece bir tesis, bina değildi, bir şehirdi" ifadelerini kullandı.

Cingolani, "Üstelik bunun da ötesinde (Baykar'ın) dünyadaki ilk satıcılar olduğunu hesaba katmalısınız. Yani bunun bir nedeni olmalı değil mi? Ve oldukça hızlı büyüdüler. Yani şirketin teknik, ticari ve ruhuyla ilgili tüm göstergeler tamamdı" dedi.

