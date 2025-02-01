Baykar'dan 2024'te 1,8 milyar dolarlık ihracat

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 10 firması arasında yer alan Baykar, 2024 yılında da aynı rakama ulaştı.



2024'teki 1,8 milyar dolarlık ihracatıyla Baykar, geçen yıl gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde etti.



2003 yılında başladığı İHA AR-GE sürecinin başlangıcından bugüne kadar tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, elde ettiği toplam gelirinin yüzde 83'ünü ihracattan sağladı.



"DÜNYA SİHA İHRACAT PAZARININ AÇIK ARA LİDERİ"



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, bundan yaklaşık 20 yıl önce Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayabilmek için engellerle dolu bir yola çıktıklarını belirterek, "Atölyede geliştirdiğimiz elden atılan Bayraktar Mini İHA ile başladık. Zorlukların karşısında yılmadık, vazgeçmedik ve mücadele ettik." ifadesini kullandı.



Bugün Baykar'ın, 2024'te gerçekleştirdiği 1,8 milyar dolarlık ihracatıyla dünya SİHA ihracat pazarının açık ara lideri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Baykar, gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden bir yüksek teknoloji devi. Bu başarıda emeği geçen tüm Baykar ailesine şükranlarımı sunuyorum. Savunma ve havacılık sektörümüzü büyüten tüm firmalarımızı tebrik ediyorum."

2024 yılında savunma havacılık ihracatı tablosu...

35 ÜLKEYE YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI



2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.



Türkiye, SİHA ihracatında ABD, İsrail ve Çin'i geride bıraktı. ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS'in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) Eylül 2024'te yayınladığı rapora göre, Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip. En yakın ABD'li rakibinin üç katı büyüklüğünde olan Baykar, son 4 yıldır dünyanın bir numaralı SİHA üreticisi olarak ihracat pazarının yaklaşık yüzde 60'ına hakim durumda bulunuyor.



Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı olurken, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA toplamda 35 farklı ülkeye ulaştı.



Bayraktar TB2 dünya genelinde 34 ülkenin envanterine girerken, Bayraktar AKINCI ise 10 farklı ülkeye ihrac edildi.

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