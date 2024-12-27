Baykar'dan dev satın alma: 140 yıllık İtalyan şirketi bünyesine katıyor

Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden Baykar'ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın almasına izin çıktı.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay verdi.

Dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) şirketi olan Baykar, İtalya’nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu.

Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı.

"GÖKYÜZÜNÜN FERRARİSİ"

Piaggio Aerospace, bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde stratejik bir role sahip bulunuyor.

140 yıllık tarihi olan Piaggio, havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınıyor.



ÜRETİM KAPASİTESİ GÜÇLENECEK

Bu satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio’nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak.

Baykar'ın İtalya’da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"140 yıllık İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace’in millî gururumuz Baykar tarafından alınması, Türk havacılığının ve Baykar’ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin de bir göstergesi.



Bu iş birliği, aynı zamanda Türkiye-İtalya arasındaki dostluk bağlarının ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de hizmet edecektir."

İHA PAZARINI DOMİNE EDİYOR

Baykar, 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

ABD Merkezli düşünce kuruluşu CNAS’in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre, Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini domine ediyor.

En yakın ABD'li rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar ise tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ına sahip bulunuyor.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştiriyor.