Bayraktar AKINCI'dan milli mühimmatlarla tam isabet

Baykar'ın milli sosyal platformu NeXT Sosyal hesabından, ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat ve EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat'ın Bayraktar AKINCI TİHA'dan yapılan atışlarına ilişkin paylaşım yapıldı. STM'den yapılan açıklamada, Türkiye’nin roket ve füze merkezi Roketsan ile Türkiye’nin taktik mini İHA üretiminde öncü şirketi STM ortaklığında geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT testlerine devam edildiği bildirildi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edilen ALPAGUT'un, Sinop açıklarında deniz üzerinde yer alan hedef için başarıyla bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Havada belli bir süre dolanarak hedef tespitini ve kıymetlendirmesini gerçekleştiren ALPAGUT, dalış yaparak testi başarıyla tamamladı. Hedefi tam isabetle vurduğu kara fırlatılma testleri sonrasında ALPAGUT, hava aracından güvenli ayrılma, kanat açma, seyrüsefer ve optik güdümlü testlerini başarıyla tamamlamış oldu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları kaydetti: "ROKETSAN işbirliği ile geliştirdiğimiz, milli mühendislik eserimiz Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT, karadan yapılan testlerin ardından hava platformundan yapılan test uçuşunu da başarıyla geride bıraktı. 60 kilometre operasyonel yarıçapı, 60 dakikadan fazla havada kalma süresi, gece gündüz operasyon kabiliyeti ile ALPAGUT, hareketli veya sabit kara, deniz hedeflere karşı etkin bir güç oluşturacak. Emeği geçen STM ve ROKETSAN’daki tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

SABİT VE HAREKETLİ HEDEFLERE KARŞI ETKİLİ



Verilen bilgiye göre, farklı coğrafyalarda yaşanan savaş ve çatışmalarla, akıllı dolanan mühimmat sistemlerinin (loitering munition) etkinliği ve önemi son dönemlerde giderek artıyor. STM ve ROKETSAN, sahadan gelen bu ihtiyaca, yeni ve etkin bir çözüm üretmek hedefiyle ALPAGUT’u ortak geliştirmek için çalışıyor.



Gece ve gündüz operasyon yapabilecek ALPAGUT, hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturacak. 60 kilometre operasyonel yarıçapı, 60 dakikadan fazla havada kalma süresi ve farklı tipte harp başlıkları taşıyacak ALPAGUT, tekli ve sürü konseptine uygun kullanılabilecek.



ALPAGUT HEDEFLERİNİ FARK EDİLMEDEN VURUYOR



Sistem çalışma konsepti olarak ateşlendikten ya da bırakıldıktan sonra, havada belli bir süre dolanarak hedef tespiti, takibi ve hedef kıymetlendirme faaliyetlerini icra edecek ve yerden gönderilen kullanıcı onayı ile otonom olarak belirlenmiş hedefe dalış yaparak hedefi imha edecek.



ALPAGUT sahip olduğu iki modlu arayıcı başlık ile hedefi fark edilmeden tespit ve teşhis edebiliyor, konum karıştırıcı sistemlerden etkilenmiyor ve hassas güdüm-kontrol tahrik sistemi ile hedefe nokta atışı yönlenebiliyor. Sistem tüm bu özelliklerin yanı sıra at-unut özelliği ile de kullanıcısına önemli avantajlar sunuyor.



ALPAGUT; insanlı ve insansız kara/hava/deniz araçlarına hızlı entegre edilebilmesiyle de öne çıkıyor. Geliştirilecek sistemin yerli SİHA sistemleri ile entegre bir şekilde çalışarak mobil hava savunma sistemleri, stratejik yer unsurları ile asimetrik hedeflere hızla angajman sağlayabilmesiyle ve GPS karıştırma ortamlarında da görüntü destekli sensör verisi desteği ile gelişmiş seyrüsefer kabiliyetleri ile harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor.



EREN İLE 100 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE CAYDIRICILIK



Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ise SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı/zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek.



EREN, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

