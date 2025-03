Bayraktar'dan Türkmenistan açıklaması: Petrol ve doğalgazda ortaklık kurmak istiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, ziyareti kapsamında, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü.



2025'in Türkmenistan'ın girişimiyle Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Barış ve Güvenlik Yılı" olarak ilan edildiğini ifade eden Bayraktar, enerji sektöründe iş birliklerinin arttırılmasının gerekliliğini vurguladı.



Bayraktar, zorlukları aşabilmenin tek yolunun karşılıklı güven temelinde uzun vadeli ortaklıklar kurmak olduğuna değinerek, Türkiye'nin enerji stratejisini iki temel zorluk üzerine şekillendirdiğini bildirdi.



"ENERJİ TALEBİ HER YIL YÜZDE 5 ARTACAK"



Bunlardan birinin enerji güvenliği olduğunu kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin son 20 yılda 3 kat arttığını önümüzdeki 20 yıl boyunca da her yıl yaklaşık yüzde 5 artacağını dile getirdi.



Bayraktar, ikinci temel zorluğun enerji bağımsızlığı olduğunu belirterek, Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfe kadar doğalgazın tamamını ithal ettiğini, petrolde de bugün ihtiyacın yüzde 90'ının ithalat ile sağlandığını belirtti.



Zorlukları aşmak için kapsamlı bir enerji stratejisi geliştirdiklerini anlatan Bayraktar, bu çerçevede bölgesel iş birliklerinin öne çıktığını aktardı.



Bayraktar, 1 Mart itibarıyla tarihi bir adım attıklarını ve Türkmenistan'dan doğalgaz ithalatı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Böylece ilk kez, sınır komşumuz olmayan bir ülkeden boru hattı yoluyla doğalgaz tedarik ediyoruz. Bu adım sadece doğalgaz arzımızın çeşitlendirilmesi açısından değil, aynı zamanda Türkmenistan doğalgazının batıya, Avrupa'ya ulaşması açısından da büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.



ELEKTRİK TİCARETİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR



Bakan Bayraktar, gelecekte Trans Hazar Doğalgaz Boru Hattı'nın inşasıyla Türkmenistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğalgaz aktarılabileceğini umduğunu belirterek, "Aynı zamanda, bu bağlantıyı daha anlamlı hale getirecek upstream sektöründe de büyük fırsatlar bulunmaktadır. Bu sebeple, Türkmenistan ile Türkmenistan ve Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda da ortaklık kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin komşularıyla elektrik enterkonneksiyon ve elektrik ticaretini de artırmayı hedeflediğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:



"Bulgaristan ve Yunanistan ile mevcut bağlantılarımızı güçlendirirken Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve Suriye gibi ülkelerle de elektrik ticaretini artıracak projeler geliştiriyoruz. Suriye'ye elektrik sağlayarak bu ülkede normal yaşamın yeniden inşasına katkıda bulunuyoruz. Trans Hazar Elektrik Hattı'nın inşasıyla, gelecekte Türkmenistan elektriği de tüketici pazarlarına ulaştırılabilecektir."



"ORTAK PROJELER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"



Bayraktar, temasları kapsamında Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov tarafından da ayrı ayrı kabul edildi.



Türkmenistan Petrol ve Doğalgazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ve Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev ile de görüşen Bakan Bayraktar, iki ülkenin ortak geliştirdiği enerji projelerinde gelinen son durumu ele aldı.



Bayraktar, konuşmasına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak enerji alanında sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olmasının ötesinde bölgesel enerji güvenliğini ve arz çeşitliliğini destekleyen bir aktör olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini ifade etti.



Doğalgaz ticareti ve elektrik iletim projeleri gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar atmanın önemini her fırsatta vurguladığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:



"Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ülkeler arası dayanışma ve ortak projeler hayati önem taşıyor. Bölgesel iş birliklerinin sadece ekonomik kazanç değil, aynı zamanda barış, istikrar ve refaha hizmet eden uzun vadeli yatırımlar olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, güçlü siyasi irade ve ortak stratejik vizyonla, bölgesel kalkınma ve enerji güvenliği için uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."