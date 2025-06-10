Bayram dönüşü altında kayıp

Altın fiyatları, küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği ABD-Çin ticaret görüşmelerinin etkisiyle haftaya düşüşle başladı. Londra’da devam eden müzakerelerden çıkacak olası sonuçlar beklenirken, yatırımcılar altın piyasasında temkinli bir duruş sergiliyor.



10 Haziran Salı sabahı itibarıyla spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 oranında gerileyerek 3.307 dolar seviyesine indi. Yurt içinde gram altın ise yüzde 0,5’lik düşüşle 4.177 liradan işlem görüyor.



Dün gün içinde 3.314 dolara kadar yükselen ons altın, ABD-Çin arasındaki gerginliğin yumuşayabileceği beklentisiyle sınırlı bir ivme kazanmıştı. Ancak görüşmelerin sonucuna dair net bir sinyal alınamaması, piyasada denge arayışını sürdürüyor.



Haziran ayında altının seyrinde özellikle ABD’den gelecek açıklamaların belirleyici olması bekleniyor. Uzmanlar, Başkanlık seçim sürecine yaklaşan ABD’de ticaret politikalarıyla ilgili adımların altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabileceğini belirtiyor.



Altın fiyatlarında son durum (10 Haziran 2025):



Gram Altın: Alış 4.177,47 TL – Satış 4.177,90 TL



Çeyrek Altın: Alış 6.790 TL – Satış 6.890 TL



Yarım Altın: Alış 13.578 TL – Satış 13.779 TL



Cumhuriyet Altını: Alış 27.075 TL – Satış 27.432 TL



Ons Altın: Alış 3.303,56 Dolar – Satış 3.303,91 Dolar

