Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve hak sahiplerine ödenecek Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün başladı.
Toplam 57.4 milyar lira tutarındaki ödemeler kapsamında, her emekliye 4 bin lira ikramiye verilecek.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödeme takvimine ilişkin ayrıntıları da paylaştı.
Buna göre;
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanlara 31 Mayıs’ta,
Emekli Sandığı mensuplarına 1 Haziran’da,
SSK kapsamındakilere ise 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde ödeme yapılacak.
Işıkhan, paylaşımında “Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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