Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve hak sahiplerine ödenecek Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün başladı.

Toplam 57.4 milyar lira tutarındaki ödemeler kapsamında, her emekliye 4 bin lira ikramiye verilecek.



Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödeme takvimine ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Buna göre;



Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanlara 31 Mayıs’ta,



Emekli Sandığı mensuplarına 1 Haziran’da,



SSK kapsamındakilere ise 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde ödeme yapılacak.



Işıkhan, paylaşımında “Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

