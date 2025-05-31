Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün başladı.

Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve hak sahiplerine ödenecek ikramiyelerinin 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün başladı.

Toplam 57.4 milyar lira tutarındaki ödemeler kapsamında, her emekliye 4 bin lira ikramiye verilecek.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödeme takvimine ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Buna göre;

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanlara 31 Mayıs’ta,

Emekli Sandığı mensuplarına 1 Haziran’da,

SSK kapsamındakilere ise 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde ödeme yapılacak.

Işıkhan, paylaşımında “Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı - 1
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