Bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödemeleri başlıyor: Kim hangi gün bayram ikramiyesi alacak?

Ramazan Bayramı yaklaştı. Emekli maaşları ve emeklilerin bayram ikramiyesi için ödemeler de bugün başladı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak.

İKRAMİYE VE MAAŞ ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

SSK (4A) kapsamında aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci bugün itibarıyla başlıyor.

Bu kapsamda her ayın 17-18-19 ve 20'sinde maaş alanlar SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri bugün banka hesaplarına aktarılacak.

Ödeme günü 21-22-23 olanlar için ise aylık ve bayram ikramiyeleri yarın yatırılacak.

24-25-26'sında maaş alanların aylıkları ile bayram ikramiyeleri 16 Mart'ta hesaplara geçecek.

BAĞ-KUR KAPSAMINDA OLANLAR İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4B) kapsamında yer alan emekliler için ise takvim farklı.

Her ayın 25 ve 26'sında maaş alan Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 17 Mart günü gerçekleşecek.

27-28 olanlar için ise 18 Mart'ta ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı bünyesinde aylık alan vatandaşlar ise Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi ile maaş ödemesi 19 Mart Perşembe günü yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart - 22 Mart tarihleri arasına denk geliyor.

Daha önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu konuda bir açıklama yapmıştı. Güler, "Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor." demişti.

Bölgede yaşanan son gelişmelere dikkat çeken Güler, "Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.