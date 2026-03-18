Bayram öncesi 500 liranın altında satılan baklavalara dikkat!

Türkiye genelinde baklavacılarda bayram hareketliliği başladı.

Özellikle son günlerde siparişlerin yoğunlaştığı belirtilirken maliyet arıtışının fiyatlara yansıdığı görüldü.

Birinci kalite fıstıklı baklava fiyatının bin 800 lira civarında olduğu dikkat çekti.

İYİ BAKLAVANIN SIRRI

Bayram öncesi baklava siparişlerinde artış yaşandığını belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, üretim kısmında yoğun çalışmalar olduğunu söyledi.

İyi baklavanın nasıl olması gerektiğini de anlatan Yıldırım, "İyi baklavada görüntü önemlidir ama iyi baklavayı yedikten sonra anlayabiliriz. Altın sarısı parlak bir renk olmalı, çatalı vurduğunuzda çıtırtı sesi olmalı, boğazda yanma hissi olmamalı. İyi baklava, bir dilim yenildiğinde tekrar istenir" ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR 3 KAT ARTTI

Baklava satışlarındaki artışa da değinen Yıldırım, "Baklava satışlarında bayram süresince yaklaşık 3 kat artış oluyor. Arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü olmak üzere Türkiye genelinde 5 bin ton civarında baklava tüketileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKLAVANIN KİLOSU NE KADAR?

Baklava fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "Birinci kalite fıstıklı baklavanın fiyatı bin 800 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Cevizli baklava fiyatı ise bin 500 ile bin 750 lira arasında değişiyor." dedi.

500 LİRANIN ALTINDAKİ BAKLAVALARA DİKKAT!

Piyasa fiyat ortalamasının altında satılan baklavaları alırken temkinli olunması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Düşük fiyata satılan baklavalar da var, insanlar ekonomik gücüne göre alışverişini yapacaktır. 500 liranın altında satılan baklavaların da olduğunu görüyoruz, buralardan alışveriş yapılıyor ise dikkatli olunmalıdır." diye konuştu.