Bayram öncesi bilet denetimi! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza kesildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fahiş fiyatla mücadele için sahada. Ekipler bayram öncesinde bilet fiyatlarını denetliyor.
Edinilen bilgiye göre, 10-13 Mart arasında yapılan denetimlerde fahiş fiyatla ilgili 135 işlem yapıldı. 389 acente, 5 bin 232 otobüs denetlendi.
Uygulamada firmalar ücretleri kendi belirliyor. Ancak bakanlığa bildirdikleri tarihten itibaren 4 ay boyunca bu rakamları değiştiremiyorlar.
Ekipler sahada bu ücretlerin üzerinde bilet kesilip kesilmediğini kontrol etti. Fahiş fiyat uygulayanlara 8 bin 173 lira ceza kesildi.
Ekipler, denetimlerde, Bakanlığa bildirilen bilet tarifesi ile vatandaşa uygulanan bilet fiyatlarını karşılaştırdı.
Yetkililer fahiş fiyat uygulayan firmaların CİMER üzerinden şikayet edilebileceğini belrterek bakanlığın da bunları titizlikle inceleyip firmaların savunmalarını alarak cezai müeyyide uygulandığını aktardı.
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