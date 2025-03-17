Bayram öncesi bilet denetimi! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, 10-13 Mart arasında yapılan denetimlerde fahiş fiyatla ilgili 135 işlem yapıldı. 389 acente, 5 bin 232 otobüs denetlendi.



Uygulamada firmalar ücretleri kendi belirliyor. Ancak bakanlığa bildirdikleri tarihten itibaren 4 ay boyunca bu rakamları değiştiremiyorlar.

Ekipler sahada bu ücretlerin üzerinde bilet kesilip kesilmediğini kontrol etti. Fahiş fiyat uygulayanlara 8 bin 173 lira ceza kesildi.

