Bayram öncesi tatlı fiyatları iki katına yükseldi: Cevizli baklavaya talep arttı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler çeşit çeşit baklavalar tezgahları süslemeye başladı. Şimdiden sipariş alan baklavacılar bayrama kadar yoğun mesai yapacak.

Merdiven altı, kaydı bulunmayan işletmelerden de kesinlikle ürün alınmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala baklavacılarda yoğun mesai başladı. Bayramda en çok tercih edilen tatlılardan olan baklava siparişleri şimdiden alınmaya başlandı.

Baklava satıcıları bayram öncesi yoğun talebi karşılayabilmek için normal günden çok daha fazla mesai harcıyor. Maliyet artışlarından dolayı baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış yaşanıyor. Öte yandan tatlıcılar, vatandaşları baklavalarını bilindik yerlerden almaları yönünde uyarıda bulunuyor.

"VATANDAŞ GENELDE CEVİZLİ BAKLAVAYA YÖNELİYOR"



Ramazan bayramı öncesi tatlıları özenle hazırlamaya başladıklarını belirten İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, "Bayrama bir hafta kala siparişlerimiz şimdiden başladı. Cevizli baklavanın kilosu 190 TL, fıstıklı baklavanın ise 240 TL'den başlıyor. Fiyatının yüksek olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor.