Bayram şekerlerine yüzde 30 zam

Bayram için alışveriş telaşı sürüyor.

Tezgahlar ikramlık şeker ve çikolatalar ile doldu. Fiyatlarda ise geçen yıla oranla yüzde 30 artış yaşandığı görüldü.

700 liradan başlayan çikolatanın kilosu çeşidine göre bin lirayı aşıyor.

Fiyatı en çok artan bayram lezzetlerinden biri de lokum oldu. Lokumda geçen seneye göre fiyatlar iki katına çıktı. Esnaf, fiyat artışını hammadde fiyatlarındaki artışa bağladı.

Esnaf, yükselen fiyatlar nedeniyle satışların düştüğünü söylerken müşteriler ise fahiş zamlara karşı denetim istiyor.