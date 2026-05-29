Bayram sonrası gözler kritik verilerde

Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun.

İran savaşı, dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye 'ye de yansıdı ve nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.

VERİLER AÇIKLANACAK

Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü mayıs verisi de belli olacak.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık yüzde 2'ye yakın.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası, nisan toplantısında faizi değiştirmemişti, politika faizi yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Bazı yabancı kuruluşlar, geçen hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti.

BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Ajandada iki önemli veri daha var.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak.

Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.