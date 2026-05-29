Bayram sonrası gözler kritik verilerde
29.05.2026 16:43
Ekonomi takvimi yoğunlaşacak.
Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak ve Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
İran savaşı, dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıdı ve nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.
VERİLER AÇIKLANACAK
Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü mayıs verisi de belli olacak.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık yüzde 2'ye yakın.
GÖZLER FAİZ KARARINDA
Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası, nisan toplantısında faizi değiştirmemişti, politika faizi yüzde 37'de sabit tutulmuştu.
Bazı yabancı kuruluşlar, geçen hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti.
BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANACAK
Ajandada iki önemli veri daha var.
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak.
Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.