Bayram tatili için rezervasyonların yüzde 80'i doldu

NTV- Sena Gürbıyık

Kurban Bayramı'na 1 ay kala tatil bölgelerinde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Yurt içi kültür turları da en çok tercih edilen tatil seçenekleri arasında yer alıyor.

Bayramda yurt dışında tatil yapmak isteyenler en çok vizesiz ülkelere yöneliyor. Sebebi fiyatların yurt içi ile yakın olması ve vizesiz seyahat kolaylığı olduğu ifade ediliyor.

Turizm şirketi genel müdürü Ali Onaran; Karadeniz, Kapadokya turlarının yanı sıra Ege kıyıları ve Antalya gibi bölgelerin ciddi bir şekilde talep gördüğünü dile getirdi. Bunların yanı sıra ilk dolan yerlerin başında Kıbrıs'ın da geldiğini söyleyen Onaran, "5 günlük tatil için ortalama 40 bin ila 30 bin liralık gibi paket ulaşım dahil çıkabilir. Bir haftalık Karadeniz turu 4 bin lira ila 7 bin lira arasında olabilir." dedi.



Turizmciler tatilcilerin yüksek fiyatlarla karşılaşmaması için erken rezervasyon seçeneğini öneriyor.

