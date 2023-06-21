Bayram tatilinde 2 milyon kişi seyahat edecek

Bayramda iki milyon kişinin seyahate çıkması bekleniyor.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından iç pazardaki tatil rezervasyonları hız kazandı.
Antalya’da 300 bin kişilik bir iç turizm hareketi beklenirken, kentteki 4 ve 5 yıldızlı otellerinde neredeyse tümü dün itibarıyla yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıkladı. Dış turizmde 2022 verilerinin önünde giden Antalya’da, rekor yılı 2019’un verilerini de bu yıl yakalamaya çalışıyor.
Yaklaşık 2 haftadır otellerdeki dolulukların ciddi şekilde artış gösterdiğini aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu, Antalya’nın Lara bölgesindeki otellerin dolduğunu belirtti.
Saatçioğlu ardından Kemer, Side ve Alanya bölgelerine göre bu yoğunlukların yayıldığını söyledi.
"BAYRAMDAN SONRA DA DOLULUKLAR DEVAM EDER"
Bayram tatili öncesi dış pazardaki rezervlerle otellerin ciddi bir doluluğa ulaştığını, Kurban Bayramı ile birlikte bu oranın pik yaptığını kaydeden Saatçioğlu, bayramdan sonra da doluluk oranların süreceği yönünde beklentilerinin olduğunu dile getirdi.
"ANTALYA TAMAMEN DOLMUŞ OLACAK"
Nisan ve Mayıs aylarında yavaşlayan Rus pazarının tekrar hareketlendiğini, Avrupa’dan gelen turistler ve bayram tatiliyle birlikte iç pazardaki hareketliliğin otelleri tamamen dolduracağını kaydeden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başdanışmanı, “Önümüzdeki haftadan itibaren hiç yer kalmayacak diye düşünüyorum. İç turizm hareketliliği ile beraber 25- 30 haziran itibarıyla Antalya tamamen dolmuş olacak” dedi.
"HAZİRAN SONU ANTALYA 6 MİLYON RAKAMI GEÇER"
Antalya’ya bayram tatilinde genelde rezervasyonların çoğunluğunun İstanbul, Antalya, Bursa, Trabzon ve Samsun gibi büyükşehirlerden olduğunu aktaran Kuk, iç pazarda sadece Antalya’da 300 bin kişilik bir hareket beklediklerini söyledi. Antalya’nın 10 Haziran itibariyle 4 milyon rakamını geçtiğini hatırlatan Kuk, bu rakamın Haziran sonu itibariyle 6 milyonu geçebileceğine işaret etti.
"2 MİLYON HAREKET BEKLİYORUZ"
Kuk, son olarak Türkiye genelindeki tatil hareketliliğini değerlendirerek, “İç pazarda bayram döneminde sadece Antalya değil Ege ve diğer bölgelere de talepler var. Antalya’ya 300 bin geldiğine göre diğer bölgelerde de toplam 600 - 700 bin rakamını buluruz. Toplamda 1 milyon rakamına ulaşmış oluruz. Bunun dışında sadece memleketine gidip ailesini ziyaret edenlerde var. Bunlarla beraber tüm Türkiye çapında 2 milyonluk hareket bekliyoruz” diye konuştu.
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