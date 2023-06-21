Bayram tatilinde 2 milyon kişi seyahat edecek

"HAZİRAN SONU ANTALYA 6 MİLYON RAKAMI GEÇER"



Antalya’ya bayram tatilinde genelde rezervasyonların çoğunluğunun İstanbul, Antalya, Bursa, Trabzon ve Samsun gibi büyükşehirlerden olduğunu aktaran Kuk, iç pazarda sadece Antalya’da 300 bin kişilik bir hareket beklediklerini söyledi. Antalya’nın 10 Haziran itibariyle 4 milyon rakamını geçtiğini hatırlatan Kuk, bu rakamın Haziran sonu itibariyle 6 milyonu geçebileceğine işaret etti.



"2 MİLYON HAREKET BEKLİYORUZ"



Kuk, son olarak Türkiye genelindeki tatil hareketliliğini değerlendirerek, “İç pazarda bayram döneminde sadece Antalya değil Ege ve diğer bölgelere de talepler var. Antalya’ya 300 bin geldiğine göre diğer bölgelerde de toplam 600 - 700 bin rakamını buluruz. Toplamda 1 milyon rakamına ulaşmış oluruz. Bunun dışında sadece memleketine gidip ailesini ziyaret edenlerde var. Bunlarla beraber tüm Türkiye çapında 2 milyonluk hareket bekliyoruz” diye konuştu.

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