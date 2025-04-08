Bayram tatilinde havalimanlarında yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının ilk çeyreğinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının 45 milyon 175 bin 946’ya ulaştığını bildirdi. Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde de havalimanlarında 6,1 milyon yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, birçok havalimanında 2025 yılı yolcu rekorlarının kırıldığını açıkladı.



YOLCU SAYISI 45 MİLYONU GEÇTİ



2025 yılının ilk çeyreğinde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 204 bin 856 dış hatlarda ise 164 bin 880 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 500 bin 22 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 20 milyon 680 bin 980, dış hat yolcu trafiğinin 24 milyon 458 bin 978 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 45 milyon 175 bin 946 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı mart sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,5 artış oldu. Havalimanları yük trafiği; iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 38 bin 913 tona ulaştı”