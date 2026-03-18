Bayram tatilinde Kapadokya'ya akın

Bayram tatilinde çeşitli aktivitelere katılmak ve dinlenmek isteyen yerli konuklar, Nevşehir ve çevresindeki turistik tesislerde rezervasyon yoğunluğuna neden oluyor.

Peribacaları, yer altı şehirleri ve doğal kaya oluşumlarının çevrelediği vadileriyle öne çıkan Kapadokya'da, turizm sezonu bayram tatilinde yerli konuklarla erken başlayacak.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kapadokya, bayram döneminde de yerli turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor.

Bölgedeki işletmeler artan talebe karşı hazırlıklarını sürdürürken turizm hareketliliğinin esnafın da yüzünü güldürmesi bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Sekreteri Yakup Dinler, AA muhabirine, bayram tatilinde kısa süreli tatil planlayan ziyaretçilerin bölgeye ilgisinin yüksek olacağını belirtti.

Dinler, sahil kesimlerinde birçok otelin henüz sezonu açmamış olmasından dolayı tatilcilerin kültür turizmine yöneldiğini dile getirdi.

"BU MEVSİMDE EN GÜZEL YER KAPADOKYA"

Arife gününden itibaren bölgedeki turizm merkezlerinde hareketliliğin artacağını dile getiren Dinler, şöyle konuştu:

"Kapadokya'da turizm sezonu için 1 Nisan baz alınır. Bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de okullardaki ara tatille bölgemizde hareketlenme var. Bu durum otellerde yerli turistlerin hem grup hem de münferit olarak Kapadokya'yı tercih ettiğini gösteriyor. Bu mevsimde en güzel yer Kapadokya. Tabii ki sahilde de açılmayan tesisler var. Oradan da Kapadokya'ya yerli turist anlamında yine bir akış olacağına inanıyoruz. Bayramı en kötü ihtimalle yüzde 90 dolulukla kapatacağımızı düşünüyorum."

Dinler, Kapadokya'da kayadan oyma butik oteller, yıldızlı tesisler ve pansiyonlarda her bütçeye uygun konaklama imkanı bulunduğunu da kaydetti.

"YERLİ TURİSTLERİMİZ BAYRAMLARDA YOĞUNLUK OLUŞTURUYOR"

Ziyaretçilere çeşitli aktivite hizmetleri sunan bir acentenin sorumlusu Ferhat Nuraydın da günler önceden rezervasyonlarda artış yaşandığını ifade etti.

Konukların keyifli vakit geçirebilmeleri için tüm sektörün hazırlıklarını tamamladığını vurgulayan Nuraydın, "Özellikle yerli turistlerimiz bayramlarda yoğunluk oluşturuyor. Rezervasyonları almaya devam ediyoruz. Hava koşullarından dolayı bayramın ilk günü balon uçuşu olmayabilir ancak safari tur faaliyetlerimiz olacak." diye konuştu.