Bayramda 867 ek uçak seferi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ile okulların ara tatil döneminin aynı zamana denk gelmesiyle hava yolu ulaşımında oluşacak talep artışına yönelik gerekli tüm planlamaları yaptıklarını belirtti.

Bayram ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu şirketleri ile koordineli şekilde çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek." dedi.

EN FAZLA EK SEFER THY'DE

Planlamaya göre en fazla ek seferi Türk Hava Yolları'nın (THY) gerçekleştireceğini belirten Uraloğlu, "THY, iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek. Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress ise 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.