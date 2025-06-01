Bayramda çalışanlar dikkat! Ne kadar fazla mesai alacaksınız?

Resmi tatil, dini bayramlar gibi zamanlarda çalışanlara mesai ücreti verilmesi gerekiyor. Mesai ücreti işçilerin kanunla korunan hakları arasında yer alıyor ve işverenin mesaiyi vermemesi durumunda konu iş mahkemesine gidiyor ve kanıtlar varsa işçi fazla mesaisini mahkeme kararıyla işverenden tahsil ediyor.

KURBAN BAYRAMI MESAİSİNE DİKKAT



Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kamu ve özel sektör çalışanlarının bazıları bayram süresince izin yapacakken bazıları da çalışmaya devam ediyor.



Çalışmaya devam eden özel sektör çalışanları mesaiyi hak ediyor.



5 Haziran ile 9 Haziran 2025 tarihleri arasında çalışanlar fazla mesai alacak.



Buna göre 5 Haziran için yarım gün mesai, geri kalan 4 gün için ise ayrı ayrı olmak üzere her gün için tam mesai ücreti yatırılacak.

NE KADAR FAZLA MESAİ ALIRSINIZ?

Başka bir deyişle, 22 bin 104 lira aylık maaşı bulunan bir asgari ücretlinin net günlük ücreti 736.8 lira ediyor. Arefe günü çalışırsa 368.4 lira günlük ücretinin üzerine fazla mesai ücreti alacak ve günlük ücreti 1105.2 liraya yükselecek. Tam gün tatil olan bayram günlerinde asgari ücretli çalışırsa ekstradan 736.8 lira daha alacak ve günlüğü 1473.6 liraya yükselecek.



60 bin lira maaş alan bir çalışanın günlük normal çalışma ücreti net 2 bin lira oluyor. Arefe günü çalışırsa günlük ücreti dahil 3 bin lira, bayram günleri tam çalışırsa da günlük ücreti de dahil olmak üzere toplamda 4 bin lira kazanmış olacak.

