Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı döneminde kara yoluyla gerçekleştirilen seyahat verilerini paylaştı.



Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Arefe gününü de kapsayan 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 aracın geçiş yaptığını kaydetti.



Verilere göre 2024 yılı Ramazan Bayramı’nda İstanbul Havalimanı’nda 842 bin 367 olan yolcu sayısı, bu yıl 892 bin 810’a ulaştı.



Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz hizmet verdi.



Bu tarihlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 1 milyon 25 bin 593 araç kullandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 810 bin 676 araç geçiş yaptı.



Geçen yıl 1 milyon 207 bin 436 aracın geçtiği Kuzey Marmara Otoyolu'nu bu yıl 1 milyon 396 bin 404 araç kullandı.



29 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 50 bin 582, Osmangazi Köprüsü’nden 303 bin 569 araç geçişi oldu.



Marmaray, 2024 yılı Ramazan Bayramı'na göre 77 bin 167 daha fazla yolcu taşıdı ve toplam yolcu sayısı 2 milyon 156 bin 902 olarak gerçekleşti.



26 Mart-1 Nisan arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, 70 bin 627 seferde 2 milyon 418 bin 407 yolcu taşıdı.