Bazı tıbbi malzemelerin SGK ödemesinde artış
17.01.2026 12:47
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Sağlık Uygulama Tebliği’nde düzenlemeye gidilerek bazı tıbbi malzemelerin SGK ödeme tutarlarında artış yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,, tekerlekli sandalye, işitme cihazı gibi ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin SGK ödemelerinde yüzde 20 artış yaptıklarını belirtti.
Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemleri, acil servis kırmızı alan gibi bazı işlemlerde de ödenen tutarlar artırıldı.
Işıkhan düzenlemeyle, kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi ve ileri teknoloji tıbbi malzemeleri geri ödeme kapsamına aldıklarını da söyledi.
