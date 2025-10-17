BBVA başaramadı, satın alma iptal oldu

İspanyol BBVA, Sabadell hissedarlarını 16,32 milyar euroluk devralma teklifini desteklemeye ikna edemedi. Böylece, son yıllarda ülkenin en tartışmalı anlaşmalarından biri haline gelen yaklaşık 18 aylık devralma mücadelesi sona erdi.



Bu durum, teklifin mimarı olan BBVA Başkanı Carlos Torres için bir darbe niteliğinde. Ancak Torres, teklif başarısız olursa istifa etmeyeceğini söylemişti.



Torres, teklifin başarısızlığını kabul ettikten sonra Perşembe günü yayımladığı bir videoda, "BBVA'da geleceğe güven ve heyecanla bakıyoruz" dedi.



Bu, BBVA ile Sabadell arasındaki birleşme girişiminin son beş yıl içinde ikinci kez sonuçsuz kalışı oldu.

