BDDK, iki şirkete faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu faaliyet izinlerini onayladı.



BDDK'nın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 9 Ocak 2025 tarihinde kuruluşuna izin verilen Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ ve 6 Şubat 2025 tarihinde kuruluşuna izin verilen Fair Finansal Kiralama AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.