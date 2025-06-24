BDDK, iki şirkete faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ ve Fair Finansal Kiralama AŞ faaliyet izni verdi.

BDDK, iki şirkete faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu faaliyet izinlerini onayladı.

BDDK'nın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 9 Ocak 2025 tarihinde kuruluşuna izin verilen Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ ve 6 Şubat 2025 tarihinde kuruluşuna izin verilen Fair Finansal Kiralama AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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