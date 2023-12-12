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BDDK, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'ün faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin faaliyet iznini şirket devri nedeniyle iptal etti.

BDDK, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'ün faaliyet iznini iptal etti

Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin faaliyet izni şirket devri nedeniyle iptal edildi.

BDDK'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ'ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşmesi neticesinde Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk AŞ'nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 50. maddesinin (e) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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